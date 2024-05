Fortele armate ale Israelului au inceput sa evacueze civilii palestinieni din Rafah inainte de un asalt iminent asupra orasului din sudul Fasiei Gaza, de la granita cu Egiptul. 1,5 milioane de palestinieni traiesc in acea regiune! Evacueaza oamenii de la cartierele periferice Acțiunile se concentreaza asupra catorva cartiere periferice din Rafah, de unde persoanele evacuate […] The post Actiunea prin care armata israeliana anunta, practic, asaltul asupra zonei Rafa. 1,5 milioane de palestinieni traiesc acolo! first appeared on Ziarul National .