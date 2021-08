În zilele de 3 și 4 septembrie 2021 are loc o nouă ediție a SERBĂRILOR AIUDULUI Dupa aproape doi ani fara nici un eveniment mare la Aiud, Primaria anunța ca planuiește organizarea a doua seri de concerte de muzica ușoara și populara. Este vorba despre o seara dedicata ritmurilor moderne și o seara de dedicata folclorului. Acestea vor fi organizate in perioada 3 – 4 septembrie 2021. Pentru desfașurarea evenimentului vor fi folosite sumele cuprinse in bugetul Centrului Multicultural Liviu Rebreanu Aiud, Direcție Municipala de Cultura pe anul 2021 pentru manifestari culturale fara a se solicita sume suplimentare. Proiectul va fi supus dezbaterii și votului in cadrul ședinței… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

