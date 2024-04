În Moțăței continuă modernizarea școlilor și a străzilor Comuna Moțaței continua investițiile in școli, prin PNRR. Primarul Razvan Margelu spune ca unitațile de invațamant vor fi dotate cu mobilier nou, iar Școala nr. 1 va fi anvelopata. Și strazile intra intr-o noua etapa de modernizare. In scurt timp, incep lucrarile pentru asfaltarea a opt kilometri de drumuri din comuna. Condiții moderne de invațare in comuna Moțaței Unitațile școlare din Moțaței au, in acest moment, apa curenta, bai interioare, table inteligente, laptopuri și tablete, iar in scurt timp elevii vor beneficia și de mobilier școlar nou, datorita unui program cu fonduri prin PNRR.In… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

