- Se spune ca mușchii abdominali se construiesc in bucatarie. De aceea, este important sa aveți mese echilibrate, bogate in nutrienți, care va vor ajuta sa va hraniți atat corpul, cat și mintea. Este știut ca daca vrem sa pierdem in greutate, e nevoie de o sursa de proteine, carbohidrați și grasimi care…

Mulți șoferi, mai ales cei cu experiența, conduc mașina aproape in mod inconștient și nu mai sunt atenți la mainile lor. Acest lucru poate spune multe despre firea lor. Iata ce semnifica diversele modalitați de a-ți ține mainile pe volan:

Vești importante pentru toți romanii care au card la aceasta banca. Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) anunța ca exista o campanie de propagare a atacurilor de tip phishing prin care romanii risca sa ramana fara bani pe card.

- Regulile privind pensiile din Romania s-au schimbat in ultima perioada, dupa ce autoritațile din ministerul Muncii au stabilit noua formula de calcul. O modificare majora a fost astfel stabilita, veniturile lunare ale pensionarilor urmand sa fie stabilite in funcție de un punct de referința. Cuantumul…

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, intenționeaza sa dezvaluie noul nume la conferința anuala Connect a companiei din 28 octombrie, se arata intr-un raport. Mark Zuckerberg uimeste din noi. Peste cateva zile va face un anunt bomba cu privire la platforma Facebook. Miliardarul intenționeaza sa-i schimbe…

- Mulți romani au contestat in instanța amenzil primite și au avut caștig de cauza. Judecatorii au constatat ca procesele verbale erau intocmite eronat de catre oamenii legii, așa ca nu au avut incotro și au dat caștig de cauza celor care le-au contestat. Amenzi anulate din cauza proceselor verbale intocmite…

- Se trece la ora de iarna in noaptea de 30 spre 31 octombrie. Ora 4.00 va deveni ora 3.00, astfel ca ceasul trebuie dat cu o ora inapoi. Ziua de 31 octombrie 2021 va fi cea mai lunga zi a anului. Va avea practic 25 de ore. Sistemul orei de vara si de iarna presupune o ajustatare cu o ora a ceasurilor…

Expertul britanic Robert Joseph vine cu declarații surprinzatoare in ceea ce privește modul in care poți sa consumi vinul. Iata ce se produce in organismul tau cand bei vin cu cola. Acesta spune ca singurul lucru care se intampla este sa dea un gust diferit bauturii.