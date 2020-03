Stiri pe aceeasi tema

- Navele Aliantei Nord-Atlantice care se apropie de granitele maritime ale Rusiei in Marea Neagra, in zona Crimeei, nu pot efectua operatiuni de recunoastere, din cauza masurilor de contracarare adoptate de armata...

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a declarat ca sancțiunile impuse Rusiei din cauza razboiului din Donbas își vor pierde din importanta imediat ce vor fi puse în aplicare acordurile de pace convenite la Minsk, relateaza RBOC, potrivit Rador. Czaputowicz a menționat…

- Iata ce a scris Oreste pe Facebook despre intalnirea dintre Erdogan și Putin: "Dimensiunea simbolica a Razboiului Hibrid este dominata evident de Federația RusaRegia punerilor in scena a intalnirilor complicate dinte Vladimir Putin și omologii lui, cu care are relații tensionate poate fi o lecție de…

- Doua bombardiere rusesti pe distante lungi de tipul Tu-22M3 au survolat Marea Neagra in cadrul unei operatiuni de patrulare de rutina, al caror zbor a durat in jur de 5 ore, timp in care au parcurs 4.500 de kilometri, transmite miercuri canalul de televiziune Rossia-24, citand un comunicat al Ministerului…

- Pentru a intelege mai bine subiectul trebuie sa stabilim ce inseamna Idlib din punctul de vedere al Rusiei. Idlib este important pentru Rusia din doua perspective. In primul rand, obiectivul simbolic al declararii victoriei de catre Assad si aliatii lui, in razboiul civil din Siria care se apropie de…

- Distrugatorul american USS Farragut și o nava de razboi a Rusiei au fost la un pas sa se ciocneasca in Marea Arabiei, din nordul Oceanului Indian. Armata americana a publicat o inregistrare video și acuza Rusia de manevre agresive. In replica, ministerul apararii de la Moscova sustine ca echipajul…

- Ministerul polonez de Externe l-a convocat de urgenta vineri pe ambasadorul Rusiei pentru a protesta ferm fata de "insinuarile istorice" ale presedintelui Vladimir Putin care a acuzat Polonia dinainte de razboi ca a incheiat o 'intelegere' cu Hitler si ca a actionat in mod 'antisemit' in acea perioada,…