Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au impreuna doi baieți și o casnicie așa cum și-au dorit. Prezentatoarea de la Vorbește Lumea a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a vorbit despre secretul unei relații perfecte cu soțul ei și cel de-al…

- Pe Alex Ghidush lumea il știe de pe rețelele de socializare - are, de ani buni, propriul canal de YouTube. Vloggerul a fost printre puținii care la debutul scandalului provocat de colegul de breasla Colo au avut curajul sa spuna ca aceasta industrie trebuie urmarita mai atent și ascunde multe cazuri…

- Dupa aproape trei luni in autoizolare, timp in care a incercat sa se regaseasca, sa-și faca ordine in ganduri și prioritați, Ana Baniciu și-a dat seama ca in momentul de fața tot ce ii lipsește este un copil. Artista este decisa ca in acest an sa-și gaseasca sufletul pereche și sa-și intemeieze o familie.In…

- Un polițist constanțean aflat in timpul liber a fost unul dintre martorii unui grav accident in care un copil de un an și parinții acestuia și-au pierdut viața. Tragedia a avut loc in județul Galați. Omul legii a incercat sa ajute victimele, dar pentru acestea era prea tarziu. Marcat de cele intamplate,…

- Un copil in varsta de un an și parinții lui au murit, vineri, intr-un accident rutier petrecut pe E581 intre localitațile Berheci si Ireasca, in județul Galați. Din primele cercetari, se pare ca barbatul a pierdut controlul mașinii pe care o conducea și a lovit un tir.

- Incident cumplit intr-o familie din satul Cobani, raionul Glodeni. Un copil de 6 ani a ajuns la spital, dupa ce, din neatenție, fratele mai mare l-a lovit cu un topor și i-a taiat degetele de la mana.

- Drama cumplita intr-o familie din Maramures. Un copil de doi ani ucis de o șofer imprudent Sambata, in jurul orei 14.00, personalul medical din cadrul Centrului Medical de Permanenta Farcasa i-a sesizat pe politisti despre faptul ca la unitatea medicala a fost adus, pentru ingrijiri medicale,un baiat…

- Tragedie fara margini intr-o familie din localitatea clujeana Manașturel, situata langa Dej. Un copil in varsta de doar un an și jumatate a murit strangulat in bara de protecție a caruciorului in care dormea. A fost transportat de urgența la spital, dar nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Totul…