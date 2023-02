Stiri pe aceeasi tema

- Ușurința cu care s-a naruit cladirea a ridicat din nou semne de intrebare cu privire la respectarea standardelor de construcție in zona cu un puternic risc seismic, scrie publicația turca Hurriyet . Un bloc nou construit in complexul Asur Sitesi din Malatya, oraș aflat aproape de epicentrul dezastrului…

- Ahmet Eyup Turkaslan (28 de ani), portarul lui Malatyaspor, echipa din liga secunda a Turciei, a fost gasit mort sub daramaturile blocului in care locuia. Cladirea s-a prabușit luni dimineața, in timpul primului seism care a lovit Turcia.

- Numarul mortilor in urma cutremurelor devastatoare produse la granita dintre Turcia si Siria a depasit 8.100. Vicepresedintele Fuat Otkay a anuntat ca numarul mortilor din cauza seismelor din Turcia a urcat la 5.894, iar cel al ranitilor a depasit 34.000. Aproximativ 5775 de cladiri s-au prabusit in…

- Bilantul victimelor cutremurului devastator care a lovit Turcia si Siria a crescut la cel putin 7.726 de morti, transmite CNN. Intr-o actualizare, vicepresedintele turc Fuat Oktay a declarat ca cel putin 5.894 de persoane au murit acum si 34.810 au fost ranite in Turcia. In Siria, au fost raportati…

- Echipa de cautare – salvare RO-USAR a finalizat misiunea de recuperare de sub daramaturi a unei familii din orasul Antakya, a informat, marti, IGSU. Potrivit sursei citate, trei persoane au fost scoase de sub ruine. Cei doi adulti sunt in viata si au fost predati ambulantei, iar copilul a fost gasit…

- Cel putin 6.326 de persoane din Turcia si Siria au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 care a lovit luni regiunea, potrivit celor mai recente bilanturi, citate de CNN. Marti, bilantul victimelor a urcat la 4.544 de morti in Turcia, unde 10 provincii au fost afectate, potrivit Agentiei…

- Un reporter al postului HBR TV a fost surprins in direct de una dintre replicile cutremurului care a lovit sud-estul Turciei, luni, 6 februarie. Pe un fundal asigurat de sunetul sirenelor mașinilor de salvare, reporterul se afla pe un bulevard principal din Malatya, oraș cu peste 400.000 de locuitori,…

- Peste 500 de oameni au murit in Turcia și Siria și aproape 2000 au fost raniți, dupa ce un cutremur de magniturdine 7,8 a lovit sud-estul Turciei, in noaptea de duminica spre luni. Mai multe cladiri au fost puse la pamant si sute de oameni au fost prinsi sub daramaturi. Cel puțin 284 de persoane au…