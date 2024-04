În sfârșit o certitudine! Șoșo se pregătește să fie asasinată pe 18 aprilie Senatoarea Diana Șoșoaca a reușit din nou sa atraga atenția, de data aceasta cu o noua teorie conspiraționista, conform careia viața ii este pusa in pericol. Afirmațiile sale ca va fi ucisa pe 18 aprilie au starnit controverse și au ridicat, din nou, semne de intrebare asupra sanatații sale mentale și asupra dorinței sale de a atrage atenția publicului cu orice preț. Cu toate ca nu este straina de declarații șocante și de acțiuni extremiste, de data aceasta Diana Șoșoaca pare sa se afunde și mai adanc in vartejul nebuniei. „Va fi cea mai cumplita campanie, ce e acum e doar inceputul. Am primit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

