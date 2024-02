Stiri pe aceeasi tema

- In orașul revoluției romane, Timișoara, s-a trezit George Simion sa se compare cu opozantul regimului putinist, Aleksey Navalnii. Lui George Simion i-au luat 24 de ore sa iși dea seama ca este un Alekesey Navalnii romanesc. Intr-un discurs ținut la Timișoara, orașul revoluției din decembrie 1989, șeful…

- Echipa de robotica Xeo a Colegiului HCC din Alba Iulia, calificata la etapa naționala a Concursului FIRST Tech Challenge Echipa de Robotica Xeo a Colegiului National ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a obținut premiul Innovate Award 1st place la Regionala #2 Cluj Napoca a Concursului FIRST Tech…

- Zilele Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. 105 ani de la inființarea instituției de invațamant. PROGRAM Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia implinește, in anul 2024, 105 ani de activitate. Cu acest prilej, sunt organizate mai multe evenimente, cu participarea…

- Sub titlul „SMART – dialoguri”, in data de 5 februarie 2024, de la ora 11:00, elevii Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia vor avea prilejul sa dialogheze in cadrul unui eveniment organizat de instituția gazda, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba,…

- FOTO-VIDEO: Arta cu roboți. Peste 100 de elevi din Transilvania participa la o competiție de robotica la Alba Iulia Peste 100 de elevi s-au intalnit sambata, la sala de sport a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, pentru a participa la concursul anual de robotica organizat de…

- Anunț demarare proiect: Dotarea cu laboratoare inteligente a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia Documentul in format .PDF poate fi studiat AICI. Citește Anunț demarare proiect: Dotarea cu laboratoare inteligente a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia in Alba24…

- Colectivul de la Școala Gimnaziala “Horea, Cloșca și Crișan” din Turda este in doliu dupa trecerea in neființa a unei iubite invațatoare. “Cu profund regret, colectivul Școlii Gimnaziale „Horea, Cloșca și Crișan” anunța trecerea in neființa a doamnei invațatoare Maria Gabriș. Un om deosebit, de noblețe…

- Cea de-a doua ediție a workshop-ului de orientare in cariera destinat liceenilor a fost desfașurata cu succes de Casa de Cultura a Studenților Alba Iulia, cu sprijinul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, in cadrul Anului European al Competențelor. La cele doua workshop-uri realizate…