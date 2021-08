În sfârșit funcționează un tratament împotriva Covid 19 O terapie cu anticorpi a AstraZeneca reduce riscul dezvoltarii simptomelor de Covid-19 cu 77%. Compania a anuntat vineri ca 75% dintre participantii la studiul clinic pentru aceasta terapie, cu doua tipuri de anticorpi descoperiti de Vanderbilt University Medical Center, aveau boli cronice, inclusiv o reactie imunitara scazuta la vaccinuri. Terapii similare realizate cu o clasa de medicamente numite anticorpi monoclonali, care imita proteinele sistemului imunitar care apar in mod natural, sunt dezvoltate de Regeneron, Eli Lilly si de GlaxoSmithKline cu partenera Vir. Dar AstraZeneca este prima… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

