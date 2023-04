”În sfârșit, Bucureștiul arată ca Dubaiul”, Nicușor a rezolvat și ultima mare problema capitalei: panourile publicitare de pe stâlpi Primarul Capitalei, Nicușor Dan, dupa ce a rezolvat toate problemele orașului, a mai descoperit una: banerele publicitare de pe stalpi. Le-a dat jos și de acum putem spune ca in București este ca in Dubai! Ultima mare problema care i-a stat in cale primarului general al Capitalei a fost cea a panourilor publicitare de pe stalpi. Prin urmare, a purces la rezolvarea acesteia și și-a trecut la activitațile sale de succes și pe care de starpire a netrebnicelor și neesteticelor banere atarnate care incotro. Au fost indepartate 112 steaguri publicitare cu reclama pentru jocuri de noroc de pe Calea Victoriei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

