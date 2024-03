Stiri pe aceeasi tema

- Un urs a fost vazut, in noaptea de vineri spre sambata, pe strazile din municipiul Ploiesti, autoritatile emitand mesaj RO-ALERT pentru a avertiza populatia din zona. „A fost semnalata prezenta unui urs in municipiul Ploiesti, zona Garii de Nord. A fost transmis mesaj RO-ALERT. La fata locului s-a deplasat…

- Incidentul a avut loc, joi, 7 martie, pe strada Poarta Schei din Brașov, unde o parte din calcanul casei care dateaza din 1700 si este monument istoric clasa B s-a prabusit spre curtea interioara, relateaza News.ro.Calcanul casei a cazut peste planseul unui apartament, care la randul sau a cedat parțial…

- Cutremur, miercuri dimineața, in Romania. Un seism de 3 grade s-a produs la ora 5:12, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la adancimea de 125,7 km, in apropierea urmatoarelor orase: 43 km V de Focșani, 54 km N de Buzau,…

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, sesizeaza nereguli privind calitatea produselor distribuite in unitatile de invatamant prin programul "Lapte, corn si mar", cerand, marti, Prefecturii Prahova sa verifice derularea acestui program. "Astazi am facut si solicitarea catre Prefectura…

- Primarul comunei prahovene Gura Vadului, Nicolae Marius Sora, a fost dus, miercuri, cu mandat la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova pentru audieri in dosarul deschis de anchetatori in urma incendiului de la Ferma Dacilor. Surse judiciare au precizat ca la audieri au fost dusi si fostul…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat referitor la protestul fermierilor, ca municipalitatea este gata sa convoace comisia de resort in momentul in care va primi o cerere in acest sens.„Noi avem o lege din anul 1991 a adunarilor publice, care spune ca orice fel de protest pe raza…

- Primarul municipiului Ploiești, Andrei Volosevici, a solicitat convocarea, in regim de urgența, a Adunarii Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru managementul deșeurilor – Prahova” (A.D.I. Deșeuri Prahova), in vederea soluționarii, cu celeritate, a situației salubrizarii…

- Incendiul care a izbucnit marti dimineata la Ferma Dacilor din satul Tohani a fost lichidat, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova. Conform sursei citate, in continuare se lucreaza pentru inlaturarea efectelor negative si continua cautarea eventualelor victime. Cinci victime carbonizate…