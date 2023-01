Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de paleontologi de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Muzeul Țarii Crișurilor Oradea și Muzeul Brukenthal din Sibiu, au demonstrat existența unui tip de vertebrate fosile de crocodil din grupul gavialilor pe teritoriul Romaniei.

- Pentru prima data in ultimii 54 de ani, a fost expus, luni, sasiul unuia dintre cele patru tablouri furate si nerecuperate, apartinand Muzeului National Brukenthal, in cadrul unei expozitii de fotografie care arata imagini cu toate cele opt lucrari sustrase in 1968 de la Sibiu, din care patru au…

- Sub aceast slogan, la Blaj s-au infaptuit o serie de proiecte din arii diverse,cu mari investiții in infrastructura, sport, agrement, invațamant, sanatate, cultura. Toate aceste investiții fac Blajul o „carte de vizita” a Transilvaniei, un reper unic nu numai prin istorie…

- O moneda de aur antica, descoperita in Transilvania, dovedeste ca un imparat roman din secolul al III-lea, eliminat din istorie pe motiv ca ar fi fost un personaj fictiv, a existat cu adevarat. Profesorul Paul Pearson de la University College din Londra, care a condus cercetarea, a declarat pentru…

- Astfel, pana miercuri, la ora 2:00, in zona joasa din judetele Bacau, Suceava, Neamt si Vrancea, dar si in judetele Botosani si Iasi se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociata cu burnita. Fenomenul va favoriza, in functie de conditiile…

- Pentru a economisi energie electrica, in spațiile de vizitare și in birouri Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, au fost montate becuri economice cu led, iar intrerupatoarele vor fi inlocuite cu senzori, informeaza adiministrația, citata de publicația Turnul Sfatului . „Am hotarat ca toate becurile,…