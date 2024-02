În revanșa Trump-Biden, singurul perdant este China Razboiul comercial al lui Donald Trump cu China a distrus legaturile economice dintre cele doua superputeri globale. Planurile pentru al doilea mandat risca sa le taie complet. Fostul președinte propune un tarif de 60% pentru toate importurile chinezești. Acest lucru ar reduce la nimic o rețea comerciala de 575 de miliarde de dolari, arata analiza […] The post In revanșa Trump-Biden, singurul perdant este China first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

