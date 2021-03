Stiri pe aceeasi tema

- „E un lucru care este cunoscut ca aceasta tulpina se transmite mai ușor decat tulpina clasica. In ceea ce privește preponderența ei, nu am informații ca ar fi un numar mai mare de cazuri cu aceasta noua tulpina deocamdata. E posibil sa fie așa, dar pana cand nu devine operațional acest sistem național…

- „E un lucru care este cunoscut ca aceasta tulpina se transmite mai ușor decat tulpina clasica. In ceea ce privește preponderența ei, nu am informații ca ar fi un numar mai mare de cazuri cu aceasta noua tulpina deocamdata. E posibil sa fie așa, dar pana cand nu devine operațional acest sistem național…

- Aproximativ jumatate dintre noile cazuri de COVID-19 depistate in Franta sunt cu noua tulpina britanica a coronavirusului, mai contagioasa, a anuntat premierul francez Jean Castex, informeaza Agerpres . Premierul francez Jean Castex a precizat ca nu este avut in vedere la ora actuala un nou lockdown…

- Ministrul german al sanatații, Jens Spahn, a avertizat ca varianta SARS-CoV-2 descoperita pentru prima data in Marea Britanie este responsabila in prezent de peste 20% din cazurile de Covid din Germania și urmeaza sa devina „dominanta”, relateaza HotNews.

- Danemarca a raportat ca tulpina B.1.1.7, aparuta prima oara in Marea Britanie, a fost detectata in aproape jumatate din testele pozitive din a doua saptamana a lunii februarie, a declarat marți ministrul sanatații, Magnus Heunicke, scrie hotnews .Deși bilanțul infecțiilor au scazut in Danemarca, varianta…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, a avut astazi o intrevedere cu ministrul spaniol al afacerilor externe, Arancha Gonzalez Laya, cu prilejul vizitei la București. Intalnirea s-a desfașurat in contextul aniversarii, in 2021, a 140 de ani de relații diplomatice bilaterale, și al primei ședințe comune…

- Noua tulpina COVID-19 a fost depistata și la noi in țara. O tanara de 27 de ani, din Giurgiu, este primul pacient cu coronavirus din Romania la care a fost identificata tulpina din Marea Britanie a SARS-CoV-2. Testul sau a fost prelucrat in laboratorul Institutului Matei Balș din București. Șeful DSU,…

- Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Despre aceasta a anuntat MAEIE pe o retea de socializare. “Informez opinia publica ca in urma procedurii de testare la infectia cu virusul de tip nou, am fost confirmat pozitiv cu o forma usoara de COVID-19.…