- Generalul din cadrul Gardienilor Revolutiei, Razi Moussavi, unul dintre cei mai experimentati in Siria, a fost ucis in Siria intr-un atac imputat Israelului, in apropiere de Damasc, anunta luni, de Craciun, agentia oficiala iraniana de presa Irna, relateaza AFP, potrivit news.ro.Generalul Razi Moussavi,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi in cele din urma judecat ca un criminal de razboi din cauza ofensivei in curs a Israelului in Fasia Gaza si a criticat totodata tarile occidentale care sprijina Israelul, cerand totodata o reforma…

- Forțele de Aparare ale Israelului (FDI) au bombardat pozițiile trupelor siriene din apropierea Damascului. Acest lucru a fost raportat de agenția siriana SANA. Potrivit informațiilor acesteia, mijloacele de aparare antiaeriana siriene au respins țintele inamice in cerul de deasupra Damascului. Acesta…

- Luptele dintre Israel și Hamas continua pentru a doua zi consecutiva, dupa ce armistițiul nu a mai fost prelungit in ciuda eforturilor internaționale. Armata israeliana a desfașurat operațiuni extinse impotriva Hamas și a altor grupuri teroriste din Gaza in cursul nopții, iar lupte grele au avut loc…

- Aeroportul din Damasc a fost din nou tinta unor atacuri aeriene israeliene, care l-au scos din functiune duminica, la cateva ore dupa ce zborurile au fost reluate in urma unui atac similar de luna trecuta, a declarat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, citat de Agerpres."Fortele…

- Spitalul israelian unde au ajuns ostaticii eliberați, care sunt in mare parte copii, in schimbul de prizonieri, spune ca aceștia se simt bine și sunt bine ingrijiți, alaturi de familiile lor, potrivit Reuters.Directorul de la secția de pediatrie, de la Centrul Medical pentru Copii Schneider, din centrul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat „ingrozit” de atacul Israelului asupra unui convoi de ambulanțe in Gaza, se arata intr-un comunicat citat de CNN. Israelienii susțin ca au atacat o ambulanța care transporta membri Hamas. Lovitura din apropierea spitalului Al-Shifa din Gaza City,…

- „In aceasta lume, exista un amestec de bine și rau, dar raul absolut e rar. Trebuie combatut cu toata forța noastra”, scrie despre Hamas activistul pentru drepturile omului Avi Dabush, intr-un articol de opinie publicat in ziarul Haaretz. El cere totodata empatie pentru civilii din Fașia Gaza.„Sunt…