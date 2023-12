Stiri pe aceeasi tema

- China și Uniunea Europeana au convenit joi, la primul lor summit cu prezența fizica din ultimii patru ani, ca relația lor comerciala ar trebui sa fie mai echilibrata, dar nu au dat niciun semn de rezolvare a divergențelor existente, scrie Reuters, conform Rador Radio Romania.Facand presiuni asupra…

- Comitetul pentru evaluarea riscurilor in materie de farmacovigilența (PRAC) din cadrul Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) a recomandat, recent, ca unii pacienții sa nu foloseasca medicamentele decongestionante nazale pentru a reduce riscurile de complicații grave. Sunt vizați pacienții cu hipertensiune…

- Uniunea Europeana a aprobat luni un proiect de regulament menit sa asigure aprovizionarea cu materii prime esentiale industriei europene si sa reduca dependenta de China prin facilitarea extractiei acestora in Europa si prin diversificarea parteneriatelor internationale.

- UE este un jucator principal in negocierile privind schimbarile climatice și, conform Pactului verde european , UE ar trebui sa devina climatic neutra pana in 2050. Acest obiectiv – zero emisii nete – este inscris in Legea europeana a climei, scrie www.politico.eu .Toate țarile UE, semnatare a Acordului…

- Medicamente Ozempic false contra diabetului, provenind de la angrosiști austrieci și germani, au fost idenificate in Europa și Regatul Unit, a anunțat Agenția Europeana a Medicamentului (EMA), saptamana aceasta, intr-un comunicat. Agenția Europeana a Medicamentului a fost informata de autoritați naționale…

- ”La inceputul anului, au fost foarte multe medicamente care nu se gaseau pe piata, mai ales medicamente ieftine, medicamente generice. Nu se gaseau in primul rand pentru ca producatorii erau in China si India si au fost sincope in aprovizionare, nu doar in Romania, ci in toate tarile din UE. Noi ne-am…

- UE a inceput o ancheta cu privire la subventiile pe care China le-a acordat producatorilor de vehicule electrice. Printre chinezi s-ar afla și doua marci de prestigiu: Tesla și BMW. Marci electrice precum Tesla si BMW ar putea fi incluse in investigatia UE privind subventiile chineze, lansata de Uniunea…