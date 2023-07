Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea lui Vladimir Putin ar insemna a declara razboi Rusiei, a afirmat presedintele sud-african Cyril Ramaphosa in documente publicate marti, in plina dezbatere nationala asupra primirii presedintelui rus in tara pentru a participa la summitul BRICS, scrie Agerpres. Putin este invitat la summit,…

- Razboi total in Rusia. Președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu cea mai grava amenințare la adresa puterii din toți cei 23 de ani in care a condus Rusia. O analiza CNN concluzioneaza ca este uluitor faptul ca tot controlul pe care l-a menținut in acest timp, punctul de forța al autocrației sale,…

- Liderii FSLI și FSE „Spiru Haret” au ieșit la declarații la sediul FSLI, dupa anunțul ca greva generala se va suspenda dupa ce Guvernul publica in Monitorul Oficial ordonanța de urgența cu modificarile convenite. Sindicatele din educatie au anuntat luni ca greva generala declansata in 22 mai se suspenda…

- Inca de la inceputul saptamanii viitoare, premierul Nicolae Ciuca va renunța la funcție, astfel ca procedura rotației guvernamentala va fi demarata, afirma surse politice. Toți liderii PNL au primit mesaje sa nu fie plecați in cursul saptamanii viitoare, iar liderii PSD au fost convocați de Marcel Ciolacu…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu și ministrul Sanatații Alexandru Rafila participa, marți, la Guvern la intalnirea premierului Nicolae Ciuca cu sindicaliștii din Sanatate. Consultarile cu reprezentantii sindicatelor SANITAS au inceput la ora 15.00, la sediul Guvernului. Liderii sindicatului SANITAS au fost…

- Liderii coaliției au tranșat, marți, problema ieșirii UDMR de la guvernare, aparuta din ce in ce mai des in ultimele zile, dupa zvonuri potrivit carora PNL și PSD și-ar fi dorit ministerul Mediului, aflat in portofoliul UDMR. Șefii partidelor din coaliție au discutat in biroul lui Marcel Ciolacu de…

- Liderii PSD și PNL vor incepe negocierile pentru posturile din viitorul Guvern, vinerea viitoare, pe 12 mai. Surse din ambele tabere susțin ca tot weekendul viitor vor avea loc discuțiile pe imparțirea ministerelor. In privința premierului, lucrurile sunt deja stabilite. Marcel Ciolacu va fi prim-ministru.…

- De la cutii cu caviar la berea festiva, companiile incearca sa atraga fanii regali cu o serie de produse care marcheaza incoronarea noului monarh al Marii Britanii, transmite Reuters. Cani, farfurii, prosoape pentru ceai, magneti, perne si ursuleti de plus sunt produse de baza pentru ocaziile regale,…