În pandemie, mulți copii au au pierdut aproape un sfert de an școlar Potrivit unui studiu realizat pe baza datelor din 15 țari, copiii au pierdut, in medie, echivalentul unui sfert de an școlar din cauza inchiderii școlilor in perioada pandemiei. Astfel, numeroși copii au inregistrat intarzieri semnificative in procesul de invațare fara a reuși sa recupereze, potrivit unui important studiu publicat de revista Nature Human Behaviour, transmite 20Minutes. Aceste concluzii alarmante confirma teama ca pandemia a provocat importante probleme in procesul de invațare, subliniaza acest studiu bazat pe aproximativ patruzeci de analize efectuate in aproape 15 țari din Europa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

