În mesajul de Paşte, Papa Francisc îi îndemnă pe ruşi să caute adevărul despre invazia din Ucraina In mesajul sau de Paste adresat astazi lumii, Papa Francisc a parut sa le sugereze rusilor sa caute adevarul despre invazia tarii lor in Ucraina si a facut apel la dialog intre israelieni si palestinieni in urma violentelor recente, relateaza Reuters, potrivit News.ro. “Da, frati si surori”, a spus Papa Francisc, “la Pasti s-a schimbat destinul lumii si in aceasta zi a invierii lui Cristos ne putem bucura, sa sarbatorim, prin har pur, cea mai importanta si mai frumoasa zi a istoriei. “Hristos a inviat! Adevarat a inviat! – in aceasta urare traditionala a Bisericii din Rasarit (biserica ortodoxa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

