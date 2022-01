Majoritatea parinților din mediul rural sunt in continuare in dezacord cu vaccinarea copiilor impotriva COVID-19. Potrivit unui sondaj realizat de World Vision, 70% dintre parinți nu și-au vaccinat copiii mai mari de 12 ani și 20% au spus ca inca se mai gandesc. Doar 10% au raspuns ca și-au imunizat copiii, informeaza Realitatea. Cifrele sunt asemanatoare cand vine vorba de grupa de varsta 5-11 ani. Potrivit sondajului, desi 59% dintre parinti si 65% dintre profesori cred ca scolile nu ar trebui inchise in valul cinci al pandemiei, intentia de vaccinare impotriva COVID-19 in mediul rural ramane…