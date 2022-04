Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua saptamani inainte de Pasti, cateva zeci de cazuri de salmonella au fost descoperite in Europa, suspiciunile indreptandu-se spre produsele de ciocolata Kinder produse in Belgia si retrase de la comercializare de producatorul Ferrero, informeaza AFP, citata de Agerpres. Grupul Ferrero a informat…

- Anunțul a fost facut de Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie, care a venit totodata și cu recomandarea ca oamenii sa returneze produsele cumparate.Din cele peste 50 de cazuri depistate in Regatul Unit, mai mult de trei sferturi dintre pacienți sunt copii cu varsta de pana in 5 ani.Și…

- Tuturor copiilor le plac ouale Kinder Surprise. Dar ce te faci daca afli ca aceste dulciuri sunt stricate, sau chiar infectate cu salmonella? Un astfel de caz s-a intamplat in Marea Britanie. Ouale Kinder au fost retrase de pe piața din cauza unei „potențiale legaturi cu un focar de salmonella”. Decizia…

- Autoritațile locale din Targu Jiu vor sa ajunga la 20.000 de locuri de parcare in parcarile de reședința din municipiu. In momentul de fața sunt in evidențele Direcției de Patrimoniu Targu Jiu și la plata la Direcția Publica de Venituri Targu Jiu un numar de 16.000 de locuri de parcare. Sunt locuri…

- Au murit mii de oameni nevinovați in timpul atacurilor militare, atat civili ucraineni, cat și militari. Acum ucrainenii care au reușit sa ramana teferi fac tot posibilul sa plece din țara lovita de bombardamente.Agresywni obcokrajowcy obcy nam kulturowo. Nagranie otrzymalismy od Ukrainca, ktorego spotkalismy…

- Principala concluzie la care s-a ajuns este ca Omicron produce simptome care seamana mult mai mult cu o raceala obișnuita, in special la persoanele care au fost vaccinate, și mai puține simptome sistemice generale, cum ar fi greața, dureri musculare, diaree și erupții cutanate. Multe din aceste simptome…