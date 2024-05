Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat miercuri, 24 aprilie, un acord cu Ucraina pentru schimbul a 48 de copii stramutati de razboi, la finalul primei intalniri directe intre oficialii rusi si ucraineni pe acest subiect care a avut loc in Qatar, tara ce mediaza intre Kiev si Moscova in acest dosar delicat, scrie AFP, potrivit…

- Ucraina face progrese in productia de rachete pentru a se apara de Rusia, a declarat miercuri seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in mesajul sau video difuzat zilnic, informeaza dpa. A fost demarata productia in serie si au fost dezvoltate noi modele, a spus Zelenski. Acum, este important…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca atentatul terorist de vineri de la o sala de concerte de langa Moscova, revendicat de gruparea Statul Islamic (SI), a fost comis de „islamisti radicali” care, potrivit acestuia, au incercat sa fuga in Ucraina, relateaza AFP si dpa. „Stim ca (aceasta)…

- O inregistrare video ce ar fi fost filmata de atacatorii salii de concert de la periferia Moscovei a fost difuzata pe conturile de retele sociale folosite de obicei de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), potrivit grupului SITE, specializat in cercetare anti-terorism, transmiteAFP. Videoclipul de un…

- Premierul polonez Donald Tusk a condamnat sambata cu fermitate „atacul brutal” comis vineri seara la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 133 de morti, exprimandu-si in acelasi timp speranta ca acesta sa nu devina „un pretext” pentru o „escaladare a violentei”, relateaza AFP. „Polonia condamna cu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca a ajuns in Arabia Saudita pentru a discuta despre medierea acestei tari in schimburile de prizonieri de razboi dintre Kiev si Moscova, relateaza AFP si Reuters. „Am ajuns in Arabia Saudita” pentru discutii cu printul mostenitor Mohammed bin…