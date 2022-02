În magazinele din Turcia au fost montate sisteme antifurt la cafea, ciocolată și alimente de bază Turcia înregistreaza imagini fara precedent ale saraciei. Ziarul Sözcü prezinta pe prima pagina fotografii cu sistemele antifurt montate de supermarketuri la brânzeturi, cafea, ciocolata, ulei de floarea soarelui și chiar fructe uscate, dupa ce produsele s-au scumpit atât de mult încât oamenii nu le mai pot cumpara, relateaza joi cotidianul elen Kathimerini, citat de Rador.



Devalorizarea lirei turcești a depășit 45-50% și, deși exporturile au crescut cu 17%, așa cum planificase Erdogan, importurile au crescut cu 55%, lucru neanticipat de echipa economica…

Sursa articol: hotnews.ro

