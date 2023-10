Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul atacului Hamas asupra Israelului capata proporții catastrofale. Potrivit rapoartelor media ebraice necoroborate, numarul estimat al morților in atacul Hamas și luptele ulterioare a urcat la 800, noteaza The Times of IsraelIntre timp, Ministerul Sanatații spune ca pana in aceasta dupa-amiaza,…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) recomanda ferm tuturor tur-operatorilor sa suspende trimiterea de turisti in Israel in saptamanile urmatoare, pana la stabilizarea situatiei, si anunta ca TAROM a anulat urmatoarele trei curse catre aceasta destinatie. Potrivit unui comunicat al ANAT,…

- Israelul a declarat oficial stare de razboi duminica, deoarece numarul morților dintr-un atac fara precedent al Hamas cu o zi in urma a depașit 700 și era de așteptat sa creasca și mai mult, soarta a peste o suta de persoane rapite și duse in Fașia Gaza inca neclara.Avioanele israeliene au efectuat…

- Soldatii israelieni au misiunea de a evacua in termen de 24 de ore toti locuitorii din zonele israeliene din jurul Fasiei Gaza, unde "lupte eroice sunt in desfasurare pentru eliberarea ostaticilor", a declarat duminica purtatorul de cuvant al armatei israeliene, citat de France Presse și Agerpres."Misiunea…

- Corespondentul diplomatic al Haaretz, Amir Tibon, a fost salvat de armata israeliana dupa ce casa sa din Nahal Oz a fost inconjurata de militanți Hamas, dupa atacul surpriza lansat de gruparea terorista din Fașia Gaza. Intr-o postare pe X, fostul Twitter, el și-a laudat familia și tatal, un general-maior…

- ”Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) monitorizeaza cu atentie si preocupare situatia din sudul Israelului, unde au avut loc atacuri ale gruparii Hamas. In prezent, regiunea se confrunta cu o situatie puternic conflictuala, iar siguranta turistilor reprezinta prioritatea noastra principala.…

- Un „numar nedeterminat de teroristi” s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fasia Gaza, a anuntat sambata dimineata armata israeliana, informeaza AFP. „Locuitorilor din zonele ce se invecineaza cu Fasia Gaza li s-a cerut sa ramana in locuintele lor”, a adaugat armata. Zeci de rachete au fost…