În Israel, în fața crizei sanitare, o lege controversată conferă guvernului puteri speciale Deputații israelieni au votat în a doua și a treia lectura un proiect de lege criticat de partidele de opoziție, care ofera guvernului puteri speciale pentru a lupta împotriva COVID-19 pâna în iunie 2021.



"Marea lege a coronavirusului", așa cum este numita, autorizeaza guvernul "sa declare o stare de urgența din cauza pandemiei de Covid-19, sa promulge reglementarile și sa instituie restricții în spațiul public și privat". Acest lucru se poate întâmpla daca guvernul este "convins ca exista un risc real de raspândire… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii israelieni au votat miercuri in a doua si a treia lectura un proiect de lege criticat de partidele de opozitie care confera guvernului puteri speciale pana in iunie 2021 pentru a lupta impotriva COVID-19, noteaza AFP.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 93: Danuța…

- Deputatii israelieni au votat miercuri in a doua si a treia lectura un proiect de lege criticat de partidele de opozitie care confera guvernului puteri speciale pana in iunie 2021 pentru a lupta impotriva COVID-19, noteaza AFP. "Marea lege a coronavirusului", asa cum este numita, autorizeaza…

- Dupa ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, și-a cerut scuze in numele deputaților PSD care au devenit celebri in urma scandalului din shaormerie, deputatul PNL Ovidiu Raețchi afirma ca daca PSD chiar ințelege sa nu mai saboteze masurile guvernului in lupta cu pandemia, atunci sa-i excluda din partid…

- "Razboiul capsunelor" forteaza inca o țara UE sa permita accesul muncitorilor sezonieri, interzis in timpul crizei COVID-19 Guvernul estonian a decis luni sa revina asupra unei decizii anterioare, care viza refuzul intrarii in tara a muncitorilor sezonieri din afara UE, punand astfel capat…

- "Guvernul Romaniei a aprobat in data de 11.06.2020, Hotararea pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, in vederea acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit,…

- Cercetatorii din Israel au reusit sa incheie lucrarile necesare pentru obtinerea unui anticorp pentru COVID-19, scrie Rador. S-a confirmat oficial ca la Institutul Biologic de la Ness Ziona, in sudul tarii, a fost obtinut anticorpul pentru virusul chinezesc care face ravagii la nivel global. La inceputul…

- O comisie a parlamentului israelian (Knesset) a autorizat marti serviciul de securitate Shin Bet sa foloseasca in continuare pana la 26 mai date de telefonie mobila pentru a urmari persoanele infectate cu noul coronavirus, prelungind o initiativa descrisa de critici drept o amenintare la respectarea…