În Iași, fostul sediu al Aviaţiei Utilitare urmează să fie demolat Consilierii judeteni ieșeni vor aproba in sedinta de saptamana aceasta alocarea unui milion de lei pentru aceasta operatiune. 1.022 de mii de lei vor constitui creditul de angajament, banii nefiind inclusi in bugetul CJ al acestui an. Desfiintarea constructiei este necesara intrucat in loc urmeaza sa fie construit un terminal de pasageri. „Deoarece procedura de achizitie publica pentru servicii de proiectare nu poate fi demarata, iar data estimata pentru atribuirea contractului este a doua jumatate a lunii ianuarie 2022, urmand procedura de achizitie publica, atribuirea contractului si apoi executia… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

