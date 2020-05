În februarie și martie 2020, în România, s-a înregistrat o scădere a numărului total de decese față de aceeași perioadă a anului trecut Institutul Național de Statistica precizeaza ca in lunile februarie și martie din 2020 numarul total al deceselor inregistrate in Romania este in mediile anilor anteriori, potrivit biziday.ro. Numarul persoanelor care au decedat in luna februarie 2020 a fost de 21.699, cu 411 mai mic fata de luna februarie 2019. In luna martie 2020 s-au inregistrat in total in Romania 22.591 de decese, cu 298 mai puține fata de luna martie 2019. Epidemia de coronavirus s-a declanșat cu o intarziere de cel puțin 20 de zile in Romania fața de țarile occidentale, pana la finalul lunii martie fiind declarate oficial… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala a fost mai mica, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 2,6% fiecare, in primele doua luni din 2020, comparativ cu perioada similara a anului trecut, informeaza marti Institutul National de Statistica. Astfel,…

- Importurile Romaniei au depașit din nou exporturile, deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) crescand cu 170,8 milioane de euro in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), diferența dintre importuri și exporturi…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza ca, pana la 1 iunie, Romania va ajunge la 10.000 de cazuri de coronavirus, iar odata cu a doua jumatate a lunii mai se asteapta la o scadere progresiva a numarului de cazuri noi.„Noi trebuie sa ne gandim la un varf care merge pana la 10.000 de cazuri adunate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza ca, pana la 1 iunie, Romania va ajunge la 10.000 de cazuri de coronavirus, iar odata cu a doua jumatate a lunii mai se asteapta la o scadere progresiva a numarului de cazuri noi. ”Este un numar care poate fi modificat agresiv de nerespectarea anumitor conditii”,…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat noile norme de testare pentru coronavirus, precum și regulile de internare și externare a pacienților cu Covid-19. Recomandarile sunt facute pe baza sfaturilor oferite de Centrul European de Control al Bolilor (ECDC). INSP precizeaza ca Romania se afla…

- In aceasta seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in Spitalul Județean Piatra Neamț. A fost confirmat pozitiv in data de 19 martie 2020 și in data…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, luni, la Romania TV, ca autoritatile iau masuri pentru a preveni epidemia de coronavirus in Romania, dar a recunoscut ca sunt “sanse foarte mari” ca virusul sa ajunga in tara noastra. Din acest motiv, la Institutul National de Boli Infectioase “Matei…