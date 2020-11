Stiri pe aceeasi tema

- Traficul aerian in Europa ar putea reveni la nivelul dinaintea declansarii pandemiei pina in 2024, in cel mai optimist scenariu al Eurocontrol - agentia care supervizeaza spatiul aerian european. Eurocontrol a publicat miercuri noile sale estimari privind traficul aerian in Europa in perioada 2020 -…

- Agenția a publicat miercuri noile sale estimari privind traficul aerian in Europa in perioada 2020 - 2024. Conform acesteia, in cel mai optimist scenariu, calatoriile aeriene vor reveni la nivelul din 2019 pana in anul 2024, doar daca un vaccin covid ar fi disponibil sau s-ar incheia pandemia pana…

- Traficul aerian in Europa ar putea reveni la nivelul dinaintea declansarii pandemiei pana in 2024, in cel mai optimist scenariu al Eurocontrol - agentia care supervizeaza spatiul aerian european, anunța AGERPRES.Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, Eurocontrol a publicat miercuri noile…

- Peste 20 de companii aeriene la nivel global au cerut marti Comisiei Europene sa introduca testarea pentru COVID-19 inainte de plecare pentru toate cursele internationale, inlocuind astfel carantina si alte restrictii din cauza carora a scazut semnificativ numarul calatoriilor.

- Eurocontrol, agentia care supervizeaza spatiul aerian european, anunta ca aproximativ sase milioane de zboruri cu avionul vor fi efectuate in acest an in Europa, cu 55% mai putine decat in 2019, si cu un milion mai putin decat estima in luna aprilie, cand flotele aeriene din intreaga lume erau blocate…

- Revenirea calatoriilor cu avionul in Europa a intrat in marsarier, avertizeaza Eurocontrol, agentia care supervizeaza spatiul aerian european, scrie agerpres , citand Bloomberg. Agentia a apreciat ca esecul coordonarii intre tari submineaza increderea pasagerilor si afecteaza o industrie vitala. Eurocontrol…