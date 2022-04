Stiri pe aceeasi tema

- Nu au intarziat sa apara veștile bune despre noul stadionul din zona Dambovița Mall, in cel mai scurt timp sunt scoase la licitație atat proiectarea, cat și execuția acestuia, Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici de investiții pentru obiectivul de investitii ,,Construire Stadion Municipiul…

- In campania de primavara, Direcția Silvica Dambovița va impaduri 33 de hectare, din care 16 integral. A fost estimat un necesar de 175000 de puieți, obținuți in cea mai mare parte la Pepiniera Centrala Gaești. Joi, 31 martie, activitațile programate pentru „Luna plantarii arborilor” au continuat in…

- Potrivit unui protocol cu Ministerul Transporturilor, care a fost posibil doar dupa ce social democratul Sorin Grindeanu a preluat portofoliul de ministru, in baza caruia Consiliul Județean se ocupa de tot ceea ce inseamna lucrari și construcție, iar ministerul asigura finanțarea.Președintele CJD, Corneliu…

- In cadrul intalnirii cu membrii Comitetului consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice, prefectul Claudia Gilia și președintele CJ, Corneliu Ștefan au fost abordate mai multe teme: modul in care OPC Dambovița și-a desfașurat activitatea in perioada ianuarie-martie 2022; procedura…

- Prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia și președintele CJ, Corneliu Ștefan au participat la activitatea de Evaluare anuala a activitatilor si a rezultatelor obtinute de Departamentul pentru Situatii de Urgenta si a structurilor aflate in coordonare / coordonare operationala in anul 2021, eveniment,…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a reușit sa rezolve una dintre cele mai presante probleme din zona montana a județului Dambovița!Datorita demersurilor facute in ultima perioada, drumul care coboara din Bucegi pe partea stanga a Lacului Bolboci și care asigura legatura platoului montan Peștera-Padina…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan anunța ca in 2022 exista un buget substanțial mai mare pentru Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dambovița. “ Daca in 2021 DGASPC Dambovița a avut un buget de aproximativ 54.000.000 de lei, anul acesta am insistat ca toate nevoile…

- Noul prefect al judetului Dambovița, conf.univ.dr Claudia Gilia , si subprefectul conf. univ. dr. ing.Corneliu Ioan Salișteanu , au depus, vineri, 28.01.2022, juramantul intr-un cadru restrans. La momentul depunerii juramantului au fost prezenti președintele CJ, Corneliu Ștefan, subprefectul Ana Maria Dragota Zamfir,…