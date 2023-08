Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova are parte de un meci foarte greu in acest weekend, urmand sa evolueze vineri, de la ora 18.30, pe stadionul „Ilie Oana“, impotriva Petrolului Ploiesti. Disputa din Prahova deschide etapa a 6-a din Superliga si se anunta foarte disputata. Descopera oferta Superbet pentru partida cu Petrolul!…

- Dinamo a invins-o pe FC Botoșani, scor 1-0, in runda cu numarul 5 din Superliga. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, a simțit o descatușare la finalul victoriei de pe „Arcul de Triumf”. Ovidiu Burca e de parere ca victoria a fost una meritata și așteapta o prestație asemanatoare runda viitoare, in…

- Dinamo a invins-o pe FC Botoșani, scor 1-0, in runda cu numarul 5 din Superliga. Dennis Politic (23 de ani) a fost decisiv in prima victorie a „cainilor” din acest sezon. Dennis Politic a fost omul cu centrarea la autogolul lui Ducan din minutele de prelungire. Mijlocașul sosit din Anglia in aceasta…

- Universitatea Craiova o va intalni sambata, de la ora 21.30, in Moldova, pe nou promovata Poli Iasi. Disputa conteaza pentru etapa a 5-a din Superliga si a fost prefatata astazi de antrenorul Stiintei, Laurentiu Reghecampf, si mijlocasul Stefan Baiaram. VEZI VIDEO! Superliga, etapa 5 Vineri, 11 august –…

- Ioan Andone (63 de ani), fost antrenor și președinte la FC Voluntari, a urmarit din tribune victoria obținuta de ilfoveni, luni seara, in fața Rapidului, scor 2-1, in ultima partida a rundei cu numarul 4 din Superliga. Legenda lui Dinamo crede ca succesul trupei pregatite de cuplul Ilie Poenaru - Marin…

- Prima etapa a Superligii la fotbal masculin s-a incheiat luni seara cu victoria in deplasare a Universitații Craiova, care a invins Dinamo cu 2-0. Liga Profesionista de Fotbal a prezentat la finalul rundei cel mai bun unsprezece și l-a desemnat antrenor a