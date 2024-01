Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Dorin Recean a venit cu un comentariu privind lichidarea Universitații de Stat de Educație Fizica și Sport. „Ințeleg ca cineva nu vrea sa-si piarda locul de munca, de administrare, intretinere de cladiri, dar nu asta este cel mai important in procesul educațional”, a declarat prim ministrul,…

- Membri și susținatori ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, inarmați cu pancarte, au venit astazi in fața Executivului, pentru a-și manifesta nemulțumirea și dezacordul fața de decizia miniștrilor de a lichida Universitatea de Educație Fizica și Sport. „Aceasta decizie este o crima impotriva…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi o hotarire prin care Universitatea de Stat din Moldova (USM) se va reorganiza, la aceasta se va alipi Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport (USEFS). Reprezentanții USEFS declara ca autoritațile comit „o crima in domeniul culturii sportului” și ca la…

- Universitatea de Stat de Educație Fizica și Sport va fi absorbita de Universitatea de Stat din Moldova. Proiectul privind fuziunea celor doua instituții de invațamant superior a fost susținut in cadrul ședinței de astazi a Guvernului.

- Echipa „Doneaza sange, fii erou!” Cluj-Napoca, membra a organizației studențești din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, organizeaza in perioada 4-15 decembrie o campanie de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Cluj, aflat pe strada Nicolae Balcescu nr 18.Cei…

- La o luna de la inceperea facultații, in caminele din Grozavești din Capitala inca se monteaza uși și mobila. Lucrarile de renovare, incepute in vara, nu sunt gata, iar unele camere nu au inca dulapuri și scaune pentru birouri. Studenții s-au mutat totuși in camere in ultimele zile din septembrie. Luni,…

- Peste 120 de sportivi, elevi ai școlilor și cluburilor sportive din capitala, din raioanele Republicii Moldova, dar și din Romania și Ucraina, au participat la Campionatul municipiului Chișinau la badminton. Tot in weekend, a avut loc Festivalul Sportiv Internațional „Taurul de Aur”, ediția a IX-a,…

- Potrivit Serviciului Vamal al Republicii Moldova, in perioada iulie – octombrie 2023, producatorii de struguri au reușit sa majoreze cantitativ și valoric exportul de struguri cu 17,5% și, respectiv, cu 21%, fața de aceeași perioada a anului trecut, fiind exportate cca 15 mii tone in valoare totala…