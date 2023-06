Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentari din intreaga lume s-au reunite la cel de-al doilea Summit Parlamentar Mondial impotriva foametei și malnutriției pentru a impartași experiențe privind implementarea legislației privind securitatea alimentara și nutriția.

- Parlamentari din 64 de tari convocati de ONU au semnat vineri la Valparaiso, in Chile, un pact global de lupta impotriva foametei, un rau care afecteaza 828 de milioane de persoane in lume, noteaza AFP, citat de Agerpres.Acest al doilea Summit parlamentar mondial impotriva foamei si malnutritiei,…

- Comercianții cu amanuntul din Moldova pot economisi mai mult de 1 milion de dolari pe an daca trec la pooling. Aceasta opinie a fost exprimata de consultantul internațional al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO), Feodor Ribalko. Pooling - practica reutilizarii cutiilor…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Prețurile la alimente au crescut din nou in luna aprilie, la nivel mondial, potrivit unei analize a Organizației Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. Totuși, potrivit specialiștilor, prețurile raman cu 20% sub recordul atins in luna…

- Prețurile mondiale la alimente au inceput sa creasca, in aprilie, dupa 12 luni consecutive de scadere, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO).

- Ciocolata, cafea, lemn sau cauciuc: pentru a fi vandute in Uniunea Europeana (UE), aceste produse vor trebui sa nu provina din defrisari, potrivit unui text de lege votat cu o foarte larga majoritate miercuri in Parlamentul European, informeaza AFP si un comunicat de presa al institutiei. Noua lege…

- Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat in debutul ședinței de Guvern ca astazi a fost publicata o scrisoare deschisa catre marile companii in domeniul IT prin care le indemnam sa acționeze impotriva dezinformarii și manipularilor pe rețelele sociale, inclusiv companiile care submineaza pacea și stabilitatea…

- 24 martie, Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei Aproape 60 de cladiri emblematice din Romania (inclusiv Palatul Administrativ din Focsani – n.r.) vor fi iluminate, pe 24 martie, in roșu, culoarea simbol a luptei impotriva tuberculozei. Impreuna cu autoritați locale și județene si institutii…