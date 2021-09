În ce țară s-a stabilit fiul fostului dictator Muammar Gaddafi Saadi Gaddafi, fiul fostului dictator libian Muammar Gaddafi, s-a instalat in Turcia, a anuntat vineri purtatorul sau de cuvant, citat de media locale, potrivit AFP. “Guvernul libian i-a cerut lui Saadi Gaddafi sa paraseasca imediat Libia dupa ce va fi eliberat. A ales sa plece in Turcia (…). Venirea sa a fost organizata de Ministerul turc de Externe“, a declarat purtatorul de cuvant, Musa Ibrahim Gaddafi, pentru site-ul de informatii Haberler.com. Inchis intr-un penitenciar din Tripoli din 2014, Saadi Gaddafi – fost fotbalist cu reputatie de playboy – a fost eliberat duminica trecuta, ca si mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul ambasador al Germaniei in China, Jan Hecker, a murit la scurt timp dupa ce si-a preluat postul, dupa cum a confirmat luni Ministerul de Externe, potrivit DPA. Ministerul de Externe nu a divulgat circumstantele in care a avut loc decesul diplomatului. In varsta de 54 de ani, Jan Hecker isi preluase…

- Saadi Gaddafi, fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, detinut într-o închisoare din capitala Tripoli din 2014, a fost eliberat în urma unei hotarâri judecatoresti datând de câtiva ani, potrivit unei surse din Ministerul Justitiei, relateaza AFP și Agerpres. ''Saadi…

- Muzica in public va fi interzisa de talibani, a anunțat purtatorul de cuvant al islamiștilor, Zabihullah Mujahid, intr-un interviu. El a declarat pentru The New York Times ca „muzica este interzisa in Islam”, a spus acesta, „dar speram ca putem convinge oamenii sa nu faca astfel de lucruri, in loc…

- Compania Facebook a inchis o linie de asistenta infiintata pe WhatsApp de catre talibani pentru a raspunde eventualelor plangeri ale afganilor, potrivit Financial Times. “Suntem obligati sa ne pliem legilor americane privind sanctiunile. Aceasta include interzicerea conturilor care se prezinta drept…

- Un avion utilitar pentru stingerea incendiilor, cu cel putin sapte persoane la bord, s-a prabusit sambata in sudul Turciei, unde intervenea pentru a lichida un incendiu, au relatat media turce, citate de AFP. Soarta membrilor echipajului nu se cunoaste deocamdata. Conform agentiei de presa Anadolu,…

- Liviu Dragnea a fost convocat luni la sediul DNA, de unde a ieșit, dupa doar cateva minute. Fostul lider social – democrat a spus doar ca initial trebuia sa fie reprezentat doar de catre avocat, ulterior afland ca trebuie sa se prezinte personal. Venirea și plecarea sa au fost scena unei dispute intre…

- Furtuni violente au lovit Belgia sambata seara, provocand pagube in provincia Namur (sud), la zece zile dupa inundatiile care au facut 36 de morti in tara, au indicat autoritatile, potrivit AFP. Nu s-a inregistrat nicio victima, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al centrului national de criza…