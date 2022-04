În ce mod și de ce se amăgesc oamenii pe ei înșiși Toți ne mințim pe noi inșine la un moment dat. Indiferent daca ne convingem ca suntem fericiți intr-o relație in care nu mai suntem, ca șeful nu este chiar așa de rau cum ni se pare sau ca o situație este intr-un anumit fel, auto-amagirea este o tactica psihologica obișnuita – atat de comuna, incat oamenii pot sa nu fie conștienți ca o fac. Ioana Marinescu este consilier acreditat pentru dezvoltare personala și trainer. De la inceputul anului 2021, este coach-asistent in cadrul grupului de suport pentru divorț, un program de sprijin prin metoda coaching-ului, unde asista și consiliaza persoane… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea actuala este plina de distrageri și distracții, care lasa extrem de puțin timp liber copiilor de orice varsta. In plus, parinții moderni cauta cu orice preț sa le ofere copiilor cat mai multe jucarii, sa se joace cu ei, sa ii duca la locuri și spații de joaca și sa le ocupe tot timpul. Cu…

- Intalnești doar oameni nepotriviți? Incepi relațiile prea devreme, apoi te trezești ca se termina brusc, de multe ori in lacrimi și suferința? Inca aștepți ca cel cu care ai ieșit sa te sune? Pe masura ce eșuezi in relații, simți mereu nevoia sa o iei de la capat și te intrebi ce greșești de nu merge. …

- Niciodata nu este prea devreme pentru a incepe sa-ți inveți copiii despre bani, desi nu este atat de simplu pe cat ai putea crede. Unii parinți nu se simt suficient de increzatori in propriile cunoștințe despre problemele financiare pentru a se simți capabili sa-și invețe copiii despre bani. Alții…

- Oamenii de știința chinezi au dezvoltat o noua metoda de depistare a coronavirusului care este la fel de fiabila ca un test PCR de laborator și care ofera un rezultat in cateva minute, potrivit unui articol publicat intr-o revista științifica, citat de AFP.Testele PCR reprezinta in prezent standardul…

- STUDIU: Vitamina D ajuta organismul sa lupte impotriva COVID. Care este legatura dintre cazurile grave și nivelul acesteia Oamenii de știința din Israel spun ca au strans cele mai convingatoare dovezi pana in prezent, ca nivelurile crescute de vitamina D pot ajuta pacienții cu COVID-19 sa reduca riscul…

- Ai tendința de a vedea paharul ca pe jumatate gol sau pe jumatate plin? Probabil ai auzit aceasta intrebare de multe ori. Raspunsul se refera direct la conceptul de gandire pozitiva și daca ai o perspectiva pozitiva sau negativa asupra vieții. Ioana Marinescu este consilier acreditat pentru dezvoltare…

- Cercetarile arata ca relațiile sanatoase și de susținere pot reduce stresul și ne pot imbunatați sanatatea generala și sentimentul de bine. Relațiile interumane reprezinta un factor cheie in echilibrul vieții de zi cu zi. Sprijinul social este imperativ pentru sanatate și bunastare, iar modul in care…

- Comparația sociala este o dinamica umana obișnuita, care apare prima oara in copilarie și se dezvolta in timpul școlii generale și, mai ales, in perioada liceului. Cand suntem copii, vrem sa punem mana pe jucaria celor de langa noi, apoi, cand creștem, ne comparam cu cei din jur cand discutam despre…