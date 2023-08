În caz de epidemie, copiii nevaccinaţi vor rămâne acasă până la stingerea focarului, anunță Ministerul Sănătății Ministerul Sanatații precizeaza ca, in situații epidemiologice, copiii nevacinați vor ramane acasa pana la stingerea focarului, dar prin niciun act normativ nu va impune vaccinarea obligatorie. „In scoli, vaccinarea nu va fi obligatorie, dar va fi explicata si incurajata. Prin ordin comun al ministrului Sanatatii si cel al Educatiei sunt prevazute masuri care trebuie luate de unitatea de invatamant in situatii epidemiologice speciale (de exemplu, focar de rujeola). In aceasta situatie, copiii nevaccinati trebuie sa ramana la domiciliu pana la stingerea focarului, pentru a fi protejati impotriva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

