- In regiunea italiana Campania, situația legata de Covid-19, in special de noua varianta de Omicron, devine tot mai serioasa. Așa ca, Vincenzo De Luca , președintele Regiunii Campania, insista sa se foloseasca pe mai departe masca, inclusiv in aer liber, ea fiind singurul instrument de protecție impotriva…

- Orașele italiene Verona și Pisa, locuite de peste 350.000 de oameni cumulat, au inceput raționalizarea apei potabile, ca urmare a unei secete istorice in regiunea nordului Italiei, relateaza Euronews. Masurile vin dupa ce starea de urgența a fost declarata in nordul Italiei. Pana la data de 31 august,…

- Verona, oraș cu patru milioane de locuitori din nord-estul Italiei, a decis, sambata, sa raționalizeze folosirea apei potabile din cauza secetei care lovește toata Italia, transmite presa din peninsula. Din cauza situației meteorologice și a consecințelor asupra aprovizionarii cu apa, primarul a semnat…

- Nu a fost sa fie o finala 100% romaneasca la turneul pe iarba din Birmingham, dar, din pacate, nici macar una 50% romaneasca. Simona Halep, locul 20 WTA si favorita 2, a fost invinsa de Beatriz Haddad Maia (32 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-4, iar Sorana Cirstea, numarul 36 mondial si cap de serie 6, a fost…

- Seceta le face probleme italienilor, care au inceput sa introduca restricții in nordul Italiei. Este voba de peste 120 de comune din bazinul marelui fluviu Pad, unde sunt stabilite reguli stricte privind consumul de apa. Astfel, autoritațile au recomandat primarilor sa opreasca total alimentarea cu…

- Spatiul aerian elvetian „este inchis pana la noi ordine” din cauza unei defectiuni informatice, a declarat miercuri serviciul de control al traficului aerian Skyguide intr-un comunicat, scrie AFP. „O defectiune tehnica a avut loc la Skyguide, serviciul elvetian de control al…

- Romania se afla printre primele 10 tari din lume in ceea ce priveste expunerea la risc seismic. Noul program national de reducere a acestuia aprobat de Guvern este „extrem de important”, beneficiind de o finantare nerambursabila din bugetul de stat si de un mecanism mult simplificat, a declarat ministrul…

- Premierul italian Mario Draghi, care incearca sa reduca dependenta tarii sale de energia rusa, a anuntat un acord cu Algeria pentru cresterea exporturilor acesteia de gaz catre Italia, relateaza AFP. Algeria, unul din principalii parteneri comerciali ai Italiei, este si al doilea sau furnizor de gaz…