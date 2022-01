Stiri pe aceeasi tema

- Rusia cere plecarea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe al Rusiei. Moscova a solicitat garanții obligatorii din punct de vedere juridic din partea NATO ca blocul iți va opri expansiunea și va reveni la granițele…

- Saptamana aceasta, noul ministru de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a fost la Kiev și Moscova, incercand sa convinga Rusia sa nu atace Ucraina. Germania –din cauza istoriei sale – are o relație complicata cu armata. Dar aceasta abordare a devenit mai degraba o scuza convenabila pentru a nu-și…

- „Azi am invitat Rusia și toți aliații NATO sa participe la o serie de reuniuni ale Consiliului NATO-Rusia in viitorul apropiat”, a declarat el, citat de AFP, potrivit Agerpres. Secretarul general al NATO a invitat Moscova și partenerii din Alianța la discuții suplimentare cu privire la Ucraina, pe fondul…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a cerut, luni, Rusiei sa reduca presiunea militara asupra Ucrainei, avertizand ca orice atac militar va atrage „consecinte” grave, potrivit publicatiei Die Welt. „Miscarile de trupe nu pot fi ignorate. Sunt masive si reprezinta un pericol la adresa suveranitatii Ucrainei”,…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat luni ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale…

- Ministrul german de Externe Annalena Baerbock si-a exprimat miercuri ”marea ingrijorare” dupa ce Vladimir Putin a amenintat cu represalii ”militare si tehnice” in cazul in care Occidentul nu pune capat politicii pe care Rusia o considera amenintatoare, relateaza AFP. ”Ingrijorarea mea este…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros" daca Rusia decide sa invadeze Ucraina si a avertizat ca „si rusii se vor intoarce in sicrie", pe fondul ingrijorarilor cu privire la miscarile de trupe la granita tarii. Reznikov…