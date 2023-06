Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul "Strazi deschise" se extinde in acest sfarsit de saptamana si va cuprinde, pe langa traseul de pe Calea Victoriei, si Aleea Circului, pe segmentul cuprins intre soseaua Stefan Cel Mare si Circul de Stat.

- In dupa amiaza zilei de 6 iunie pompierii au fost solicitați sa intervina la lichidarea a doua incendii care au izbucnit concomitent in sectorul Buiucani și sectorul Botanica din capitala. Primul caz a fost inregistrat de Serviciul 112 la ora 16:26 pe strada Alba Iulia 75 din capitala, iar al doilea a…

- Polițista acuzata ca l-a șantajat in numele unei paciente nemulțumite pe doctorul Vitalie Stan, supranumit esteticianul vedetelor, a fost condamnata definitiv de Curtea de Apel București, ea fiind gasita vinovata de șantaj. Subcomisarul Alina Moroianu a primit o pedeapsa de un an și jumatate de inchisoare…

- Ambuteiaje in sectorul Botanica și Centru al capitalei din cauza antrenamentelor forțelor de ordine pentru Summitul din 1 iunie. Șoferii scriu pe rețelele de socializare circulația este practic blocata. Totodata, RTEC a comunicat ca troleibuzele și autobuzele atesta intarzieri.

- S-au format ambuteiaje pe unele strazi din Capitala, dupa ce incepind de astazi traficul rutier pe podul de pe strada Mihai Viteazul a fost suspendat parțial. Astazi, responsabilii de la Primarie au anunțat ca traficul rutier pe podul de pe strada Mihai Viteazul a fost suspendat parțial pina la sfirșitul…

- Doua persoane din județul Dambovița sunt banuite ca au furat, in noiembrie 2022, un seif in care se aflau aproximativ 500.000 de euro dintr-un apartament din Sectorul 6 din Capitala.Politiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale au…

- Serviciul ”InfoTrafic” al INSP, informeaza ca la aceasta ora la nivel național, se circula in condițiile unui carosabil umed, pe alocuri cad precipitatii slabe sub forma de ploaie. In mun. Chisinau, flux sporit de transport se atesta, pe urmatoarele strazi și tronsoane de drum: {{671149}}Sectorul BUIUCANI:…