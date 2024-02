Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 35 de ani și-a gasit sfarșitul in timp ce se afla la munca. Mai exact, in timp ce lucra la demontarea unei macarale folosite pentru demolarea unui turn de apa din municipiul Slatina, ar fi fost lovit de un brat desprins de la aceasta.

- Cei patru inculpati din dosarul de inselaciune imobiliara cu un prejudiciu de peste un milion de euro, intre care un avocat cunoscut in municipiul Ploiesti si un notar, raman in arest preventiv, respectiv in arest la domiciliu, a decis definitiv Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Un camion a lovit, marti, un limitator de inaltime de pe DN 6, in judetul Olt, iar acesta a cazut peste un autoturism. Trei persoane aflate in masina au fost ranite, una dintre ele fiind supusa manevrelor de resuscitare. O alta victima este incarcerata, iar cea de-a treia se afla in afara autoturismului.…

- Caz șocant la schitul de calugari din satul Manolea, comuna Foraști.Un calugar in varsta de 73 de ani a ajuns in arest, suspect de omor, dupa ce un barbat in varsta de 58 de ani, care a fost oaspetele lui la schit, a decedat iar medicii legiști au identificat urme clare ale unei agresiuni.Florentin…

- Cand vine vorba de relațiile celebritaților, varsta este intr-adevar doar un numar? Ei bine, se pare ca da. Afla din randurile de mai jos care sunt cuplurile de vedete din Romania in care ea este mai in varsta.

- Patrizia Paglieri este și rabdatoare, și selectiva atunci cand vine vorba de cumparaturi. Celebrul chef nu cumpara nimic fara sa fie atenta la detalii, chiar daca asta inseamna un timp mai indelungat petrecut in mall. Cum a fost surprinsa de curand.

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost gasit mort, miercuri, in spatele unui magazin din comuna Slatioara, județul Olt, iar pe corp prezenta urme de violența. Polițiștii au identificat la scurt timp un individ in varsta de 70 de ani, banuit de crima.