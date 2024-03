Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 18 martie – 15 aprilie. Temperaturile anunțate sunt blande, cu ploi multe in saptamana 25 martie – 1 aprilie. Saptamana 18 – 25 martie Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile…

- Temperaturile vor fi cele specifice acestei perioade in saptamana 18-25 martie, apoi vor fi mai ridicate decat cele obisnuite, pana la jumatatea lui aprilie, conform prognozei pe patru saptamani anuntate marti de meteorologi. Va ploua mai mult decat de obicei in toate regiunile, in ultima saptamana…

- ANM a anuntat prognoza meteo pe regiuni pentru urmatoarele doua saptamani, respectiv perioada 12-25 februarie. Vremea se raceste in toata tara in urmatoarele doua saptamani, dar temperaturile vor fi in continuare peste normalul perioadei, mai ales in sud. Temperaturile in urmatoarele doua saptamani…

- Temperaturile vor fi peste cele normale in aceasta perioada in intervalul 5 – 19 februarie si usor mai coborate spre sfarsitul lunii, anunta meteorologii, care vineri au facut publica prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 05.02.2024 – 12.02.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate…

- Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei pana la mijlocul lunii februarie, se arata in prognoza pe patru saptamani, publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 22.01.2024 – 29.01.2024 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru…

- Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada la nivelul intregii țari, spun meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) in prognoza pentru perioada 15 ianaurie – 12 februarie. Saptamana 15 – 22 ianuarie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, pana pe 12 februarie. Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele obișnuite in urmatoarele 2 saptamani, apoi vine iarna autentica! Prognoza meteo pentru saptamana 15 – 22 ianuarie …

- Temperaturile vor fi peste cele obisnuite in aceasta perioada in toata tara in saptamana urmatoare, anunta luni meteorologii, care au facut publica prognoza pentru urmatoarele doua saptamani, precizand ca vremea va fi deosebit de calda in Moldova, Dobrogea, Muntenia si Oltenia in prima parte a intervalului.…