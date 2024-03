Temperaturi specifice mijlocului primăverii. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 18 martie – 15 aprilie. Temperaturile anunțate sunt blande, cu ploi multe in saptamana 25 martie – 1 aprilie. Saptamana 18 – 25 martie Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile sud-estice, iar in rest vor fi ușor mai […] Articolul Temperaturi specifice mijlocului primaverii. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

