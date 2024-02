Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis, vineri, prognoza pentru perioada 5 februarie - 4 martie. Dupa o saptamana cu temperaturi mai ridicate decat cele normale, vremea devine ceva mai rece.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis, vineri, prognoza pentru perioada 5 februarie – 4 martie. Dupa o saptamana cu temperaturi mai ridicate decat cele normale, vremea devine ceva mai rece. Saptamana 5 – 12 februarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru…

