În această noapte intră în vigoare noile restricții: Nevaccinații vor avea voie doar la alimentară, farmacie şi la serviciu TOATE RESTRICȚIILE In noaptea de duminica spre luni intra in vigoare noile restricții: Nevaccinații vor avea voie doar la supermarket, la farmacie si la serviciu La miezul noptii intra in vigoare noile restrictii pentru toata tara. Practic insa, efectele vor fi simtite maine. Mai ales de cei care nu s-au vaccinat si care nu vor mai putea merge in nicio intitutie publica. Vor avea voie doar la supermarket, la farmacie si la job. Sunt insa si masuri care ne vizeaza pe toti, vaccinati si nevaccinati. Magazinele si restaurantele se inchid la ora 21. Toate restricțiile care intra in vigoare de luni: Certificat verde… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

