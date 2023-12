În 2024, Europa va fi dotată cu cel mai putenic calculator din lume In 2024, un supercalculator extrem de performant, numit Jupiter, va fi operațional in Germania. Jupiter ”ar putea deveni calculatorul cel mai puternic de lume”. El va permite cercetatorilor și companiilor din Uniunea Europeana sa execute simulari – climatice, in special -, posibile, la ora actuala, doar de cateva calculatoare in lume, transmite Courrier international . Jupiter este, in acest caz, acronimul de la Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research. Este vorba despre un supercalculator care ar trebuie sa fie operațional in 2024. Datorita capacitații de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul sezon in tenisul mondial debuteaza la finalul acestei saptamani cu turnee la Antipozi, prima competiție fiind United Cup. Cel dintai turneu incepe pe 31 decembrie, la Brisbane, unde vor participa și doua romance: Ana Bogdan și Sorana Cirstea. Pe 29 decembrie se da startul la United Cup, o competiție…

- Suplimentarile de tarife, concepute pentru a acoperi calatorii mai lungi in jurul Africii, in comparatie cu rutele prin Canalul Suez, se vor adauga costurilor in crestere pentru transportul maritim de cand grupul militant houthi din Yemen a inceput sa tinteasca navele. Maersk si CMA CGM se numara printre…

- China va scuti temporar de obligatia de a obtine vize, pentru intrarea pe teritoriul sau, cetatenii din mai multe țari, intr-o tentativa de a stimula turismul dupa pandemia de COVID-19. Masura va fi aplicata de la 1 decembrie și va ține timp de un an, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. De la 1…

- Stefanos Ntouskos, campion olimpic la canotaj in urma cu trei ani, la Tokyo, va avea onoarea de a fi primul purtator al torței olimpice la Jocurile Olimpice de anul viitor. La data de 16 aprilie, pe stadionul din Olympia, locul unde aveau loc Jocurile in antichitate, flacara olimpica va fi aprinsa,…

- Indragitul artist de muzica Folk, Vasile Șeicaru va susține un concert Live , sustinut de NewsBV.ro, la Centrul Cultural Reduta. Artistul Vasile Șeicaru va susține un concert de muzica Folk , pe 16 noiembrie 2023, incepand cu ora 19.00, la Centrul Cultural Reduta din Brașov. Pretul unui bilet este de…

- „Regalul gimnasticii romanesti" continua la Sala Polivalenta din Bucuresti, unde 185 de sportivi din 21 tari vor concura, in perioada 13-15 octombrie, la etapa de Cupa Mondiala la gimnastica aerobica – „RomGym Trophy Aerobic Fig World Cup 2023". Au confirmat participarea delegații din: Australia, Azerbaidjan,…

- Potrivit estimarilor ONU, in 2022, la nivel global, au fost inregistrate 134 de milioane de nașteri și 67,1 milioane de decese. Numarul deceselor este in scadere, fața de varful de 69,3 milioane atins in 2021 pus pe seama pandemiei de Covid-19. Pentru acest an, se așteapta ca numarul deceselor sa scada…

- Sportivi din 21 de tari vor participa in perioada 13-15 octombrie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, la etapa de Cupa Mondiala la gimnastica aerobica "Romgym Trophy", se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Gimnastica, potrivit Agerpres.'''Regalul gimnasticii romanesti' continua la Sala…