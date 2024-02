Stiri pe aceeasi tema

- Concret, in 2023, preoții din eparhia pe care Patriarhul o conduce, au oficiat 16.174 botezuri, 8.242 cununii si 17.440 inmormantari. Totodata, se remarca și numarul scazut al cununiilor, ceea ce indica faptul ca tot mai mulți bucureșteni aleg sa nu se mai cunune in fața preoților, potrivit Basilica.ro.In…

- In cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, in 2023 au fost oficiate mai multe inmormantari decat botezuri. Este un semnal de alarma care a reieșit din raportul pe care Patriarhul Daniel l-a prezentat la ședința anuala a Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor.Concret, in 2023, preoții din…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, afirma ca peste 90% dintre rezervistii din Romania care au fost convocati pentru 24 de ore, pentru verificarea evidentelor de militari in rezerva ale Armatei Romane si pentru actualizarea pregatirii militare, au raspuns apelului. ”Au fost exercitii si actualizari de…

- Ministerul de Interne anunta ca 369 de permise de conducere au fost ridicate in ultima zi a anului, dintre care 60 pentru consum de alcool si 9 pentru consum de droguri, noteaza news.ro. MAI precizeaza ca ”in ultimele 24 de ore, angajatii au intervenit la 4.443 de evenimente in sprijinul cetatenilor,…

- Intr-o demonstrație de farmec regal, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, trio-ul incantator al lui Kate Middleton și al prințului William, au captat din nou lumina reflectoarelor la plimbarea anuala a familiei regale in dimineața de Craciun catre slujbele de la biserica. Tinerii membri…

- Mai multe persoane suspectate ca ar fi planuit atacuri in perioada sarbatorilor au fost arestate in Austria si Germania, potrivit ziarului german Bild, citat de AFP. Politia germana a anuntat sambata seara ca face perchezitii in catedrala din Koln (vestul orasului) cu ajutorul cainilor, in urma unui…

- Ministerul Mediului a anuntat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a inchis procesul Casa Verde Fotovoltaice. Programul va fi reluat zilele urmatoare. “Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat, in sedinta din 13 decembrie, sa ia act de renuntarea la judecata a societatii Dhelectric System SRL.…

- Magistrații Tribunalului Suceava au admis propunerile inaintate de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Suceava și au dispus arestarea pentru 30 de zile in cazul a zece persoane, dintre cele 11 reținute inițial. A scapat de arestul preventiv Daniela Dornescu, economist in cadrul Compartimentului de…