Împreună salvăm NAȘUL TV Susține Asociația Responsabili Aparam Democrația Uniți si avem șansa sa salvam NASUL TV. Poți ajuta chiar astazi! Redirecționeza catre Asociatia Responsabili Aparam Democratia Uniti (R.A.D.U.) 3.5% din impozitul tau pe venit și noi, cu ajutorul tau, vom lupta, cu cele mai curate si sincere „arme” jurnalistice, pentru ca singura televiziune libera din Romania sa existe in continuare pentru tine. Descarca formularul 230 pe veniturile din 2023, AICI Formular_230 Aceasta NU este o donație! Este alegerea ta despre cum sa fie folosiți o parte din banii pe care i-ai virat deja statului, ca impozit pe… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol si foto: nasul.tv

