Împreună lângă bradul de Crăciun De cand nu ai mai zambit? De cand nu ai stat la o vorba cu prietenul tau din copilarie pe care nu l-ai vazut demult? De cand tot treci prin oraș pe langa vecinul, prietenul sau o ruda mai indepartata și nu ai zis decat un fugar salut? Ei bine STOP! Rupe 1-2 ore din timpul tau și vino sa ne intalnim. Pur și simplu! Macar acum in preajma Craciunului. In urma cu ceva ani organizam un eveniment numit ”O poza sub bradul de Craciun” care a avut un impact neașteptat. Ne-am adunat atunci cateva zeci de persoane, am incropit cateva pachete cu dulciuri, cozonaci și portocale și am pornit spre Unitatea Medico-Sociala… Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

