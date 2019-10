Stiri pe aceeasi tema

- ESTE OFICIAL PSD, ALDE SI USR nu au nici o sansa sa castige nici un loc in Primaria Capitalei in urma votarii taxei Oxigen propusa si promovata de catre PSD si ALDE. Proiectul Oxigen a fost aprobat de CGMB. Mașinile non-Euro, Euro 1 și Euro 2, interzise complet în București din…

- Proiectul vinietei pentru București, care urmeaza a fi introdusa de la 1 ianuarie 2020, a fost modificat. Daca documentul va fi adoptat in forma nou propusa, zeci de mii de șoferi vor fi nevoiți sa scoata bani din buzunar ca sa circule pe strazile Capitalei. Nicio mașina cu norma de poluare inferioara…

- Primarul general Gabriela Firea vrea modificarea proiectului privind vinieta ce va fi introdusa in Bucuresti de la inceputul anului 2020. In noua forma, toate masinile sub Euro 5 vor plati taxa. Potrivit unui proiect de hotarare initiat de primarul genral Gabriela Firea si supus Consiliului General…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat noile reguli ale Proiectului Oxigen care incearca sa limiteze poluarea in București. Vinieta se va plati in functie de normele de poluare ale autoturismelor si nu in functie de locul in care sunt inmatriculate.

