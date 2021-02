Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Disperați ca nu iși pot exercita meseria din cauza restricțiilor, frizerii din Germania afirma ca se simt umiliți și atrag atenția guvernului federal ca industria lor este cu un picior in groapa. ”Toate rezervele au fost epuizate, in unele cazuri chiar și banii…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Republica Federala ramane pana cel puțin la jumatatea lunii februarie sub imperiul restricțiilor severe menite sa combata raspandirea contagiunilor, au hotarat, marți seara, guvernul de la Berlin și landurile federale. Subiectul care a starnit cele mai mari…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Aflata de cateva saptamani intr-un ”lockdown” rigid, Germania consemneaza o ”stagnare la nivel ridicat” a numarului de contagiuni, situație care nu permite urmarirea eficienta a lanțurilor de infectare, avertizeaza cancelarul federal Angela Merkel. Din acest…

- Germania intentioneaza sa inaspreasca verificarile in cazul persoanelor care intra in tara, in cadrul eforturilor de a tine sub control cresterea cazurilor de Covid-19, care provoaca un numar record de decese in cel mai populat stat din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Propunerea, care urmeaza…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Pe fondul dificultaților financiare intampinate de companii și de consumatori ca urmare a ”lockdown”-ului impus de guvern pentru oprirea raspandirii noului coronavirus, Bundestagul german a adoptat o serie de modificari la legea insolvenței. Anterior modificarilor,…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Lista restricțiilor impuse de guvernul federal și landuri este lunga. Multe la numar și tot mai neobișnuite, ori de-a dreptul ieșite din comun, sunt și recomandarile, dojenile și avertismentele adresate in ultima perioada poporului de catre lideri politici mai…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Strategia germana privind rolul concernului tehnologic chinez Huawei in dezvoltarea infrastructurii 5G, pare sa se apropie de forma finala. Ministrul federal de Interne, conservatorul bavarez Horst Seehofer, a subliniat ca nu se urmarește interzicerea controversatelor…

- Pe masura ce se apropie sezonul de sarbatorilor de iarna, relațiile europene se tensioneaza pe tema schiului. Germania solicita o abordare coordonata la nivelul UE pentru a menține stațiunile de schi inchise in țarile alpine, dar Austria vecina nici nu se manifesta nici o flexibilitate pentru un astfel…